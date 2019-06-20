20.06.2019 13:59
Haberler»Spor»Haber

Altınordu'da Sefa gitti

Altınordu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerindenAltınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanatSefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı.
Süper Lig'den talipleri olduğunu dile getiren deneyimli forvet tercihini bir üst ligden yana kullanacağını açıkladı. Sefa'nın Süper Lig'in yeni temsilcisiGençlerbirliğiile temasta olduğu öğrenildi. Altınordu'ya geçen sezonBoluspor'dan transfer olan tecrübeli futbolcuya 2. Lig ekibiManisa Büyükşehir Belediyesporda talip olmuştu. Sefa,İzmirtemsilcisinde 29 maçta 5 gol attı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Sefa Yılmaz,Altınordu,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:38Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı
15:35Ali Rıza Özderici öğrencileri şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti
15:34Futsal heyecanı başladı
15:18Akhisarspor'un yeni yönetimi belli oldu
15:14Genç badmintonculara millî destek
15:13A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben'in açıklamaları
15:12A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun açıklamaları