Altınordu'da Sefa gitti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerindenAltınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanatSefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı.

Süper Lig'den talipleri olduğunu dile getiren deneyimli forvet tercihini bir üst ligden yana kullanacağını açıkladı. Sefa'nın Süper Lig'in yeni temsilcisiGençlerbirliğiile temasta olduğu öğrenildi. Altınordu'ya geçen sezonBoluspor'dan transfer olan tecrübeli futbolcuya 2. Lig ekibiManisa Büyükşehir Belediyesporda talip olmuştu. Sefa,İzmirtemsilcisinde 29 maçta 5 gol attı.

- İzmir