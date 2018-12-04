Altınordu'da Serdar Şoku

Spor Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı deplasmanda 2-1 yenerek ilk 6 için umutlanan Altınordu'ya Serdar Deliktaş'tan kötü haber geldi.
Altay karşılaşmasının 31'inci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan deneyimli futbolcunun sol ayak bileğinde ödem tespit edildi. Serdar'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Serdar'ın sakatlığı ile sıkıntıya düşen teknik ekibin Anıl Koç'a hazır ol emri verdiği ifade edildi. Altınordu formasıyla 15 lig maçına çıkıp 4 gol atan Serdar Deliktaş, Adanaspor ve Boluspor (D) maçlarında olmayacak. Deneyimli golcü ilk yarının son haftasında oynanacak Giresunspor müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak. - İzmir
04 Aralık 2018 Salı 12:03