Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı

Altınordu ilçesinde sahipsiz kediler için evler kurulduğu bildirildi.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:24
Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı
Altınordu ilçesinde sahipsiz kediler için evler kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koranavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
"Her can bize emanet" parolasıyla yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının da unutulmadığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların evlerinde kaldığı bugünlerde sokak hayvanlarının da yiyecek bulmakta zorluk çekeceği göz önüne alınarak aralıksız her gün mama ve su bırakıldığı aktarıldı.
Şehrin çeşitli noktalarına, kedileri yağmurdan ve soğuk havadan korumak için kedi evi konulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı anda birçok kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evlerine, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından periyodik olarak mama bırakılıyor. Taşbaşı Mahallesi'nde başlanan uygulama şehrin geneline yayılıyor ve sokak kedileri için korunaklı yaşam alanları oluşturuluyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Altınordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:23: ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:22: Tekirdağ'da asılsız koronavirüs paylaşımına 2 gözaltı - Haber 18:22: SPK'dan "Piyasa Dolandırıcılığı" uyarısı Açıklaması - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor