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Altınordu'da uzaktan eğitim

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak rakipleri gibi evde antrenman modelini uygulayan TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da futbolculara verilen eğitimler de internet üzerinde gerçekleşmeye başladı.

04.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:04
Altınordu'da uzaktan eğitim

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak rakipleri gibi evde antrenman modelini uygulayan TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu 'da futbolculara verilen eğitimler de internet üzerinde gerçekleşmeye başladı. İzmir temsilcisinde idmanların ardından A takım ve altyapıda derslerle ilgili eğitim de uzaktan yapılmaya başladı. Evlerinde bulunan öğrencilere İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya futbol tarihi dersleri internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 2'nci Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, antrenman programları ve internet üzerinden eğitimler sayesinde kriz dönemini en iyi şekilde geçirdiklerini belirterek, "Teknik ekibimiz ve eğitmenlerimizle birlikte hazırladığımız programlar uygulanmaya başladı. Fiziksel çalışmalar ve taktiksel görüntülerin yanı sıra ALFA Eğitim Müfredatı içerisinde yer alan derslerle, oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Takım birlikteliğini sağlıyor ve bu süreci en verimli verimli geçiriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Altınordu, Spor
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