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Altınordu'da Yusuf'a görev

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, genç stoper Yusuf Yalçın'a yine ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor.

23.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:49Altınordu'da Yusuf'a görev

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde 'la karşılaşacak 'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, genç stoper Yusuf Yalçın'a yine ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor. Sakatlıktan çıkan Ravil'i riske etmeyi düşünmeyen Hüseyin Eroğlu, Yusuf'tan hazır olmasını istedi. Balıkesirspor deplasmanında maçtan önce Ravil'in ısınırken dizinden sakatlanması üzerine son anda 11'e dahil edilen Yusuf, sergilediği futbolla sınıfı geçti.

Göztepe ile oynanan hazırlık maçında da başarılı bir oyun ortaya koyarak teknik patron Eroğlu'nun güvenini kazanan Yusuf, Boluspor karşısında da forma giyecek. Tamamen iyileşmesine rağmen idman eksiği bulunan Ravil'in ise yedek soyunması bekleniyor. Bu arada, MR'ı çekilen stoper Sinan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, üst adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk'un forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Yalçın, Altınordu, Boluspor, Spor

Kaynak: DHA

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