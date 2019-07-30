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Altınordu'da Yusuf kaldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da takımdan ayrılması beklenen sol bek Yusuf Acer'in kadroda kalmasına karar verildi.

30.07.2019 14:02 Altınordu'da Yusuf kaldı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da takımdan ayrılması beklenen sol bek Yusuf Acer'in kadroda kalmasına karar verildi.
Genç savunmacıya Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Belçika temsilcisi Westerlo'nun talip olduğu ancak yapılan tekliflerin düşük olması nedeniyle pazarlıklardan bir sonuç alınamadığı ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda Yusuf'un yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giymesine karar verildi. İzmir ekibinde 2015-16 sezonundan bu yana düzenli olarak A takımda görev alan Yusuf, 1'inci Lig'de toplam 108 maçta oynadı. 22 yaşındaki defans oyuncusu 7 kez de alt yaş gruplarında milli formayı terletti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Acer, Spor

Kaynak: DHA

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