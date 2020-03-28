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Altınordu'dan "evde kal" çağrısı

Altınordu Kulübü, sosyal medyada herkesi evinde kalmaya davet ederek, evde olanları fotoğraflarla zincir oluşturmaya davet etti.

28.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:10
Altınordu'dan
Altınordu Kulübü, sosyal medyada herkesi evinde kalmaya davet ederek, evde olanları fotoğraflarla zincir oluşturmaya davet etti.
Altınordu Kulübü, sosyal medya hesaplarında "Ellerimizi iki yana açarak #EvdeyimGüçlüyüm dedik ve güçlü bir zincir için yola çıktık." yazısıyla kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın fotoğrafını paylaştı.
Koronavirüsün alınacak önlemlerden daha güçlü olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için yapacağımız en önemli şey evde kalmak. Evde olan herkesle güçlü bir zincir oluşturmak için ellerimi iki yana açtım. Şimdi sen de böyle bir fotoğraf paylaş ve #EvdeyimGüçlüyüm etiketi altındaki zinciri birlikte tamamlayalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor

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Haberler ›› Spor ››Altınordu'dan 'evde kal' çağrısı - Spor
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