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Altınordu'dan "Evde Kal" Mesajı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de liglere ara verilmişti. Verilen aranın ardından evlerinden çalışmalarına devam eden Altınordu oyuncuları ve teknik heyeti çektikleri videolarla taraftarlarına seslendi.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra tüm Avrupa 'da olduğu gibi Türkiye 'de de liglere ara verilmişti. Verilen aranın ardından evlerinden çalışmalarına devam eden Altınordu oyuncuları ve teknik heyeti çektikleri videolarla taraftarlarına seslendi. Altınordu’dan ’Evde Kal’ Mesajı

Kaynak: Dugout



Etiketler: Altınordu, Türkiye, Avrupa, Spor
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