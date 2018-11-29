Altınordu'dan Hüzünlü Veda

29 Kasım 2018 Perşembe 11:40



29 Kasım 2018 Perşembe 11:40

Türkiye'yi 2 sezon aradan sonra UEFA Gençlik Ligi'nde temsil eden Altınordu'nun U19 takımı, Fransa temsilcisi Montpellier'e deplasmanda 1-0 yenilerek turnuvaya 2'nci turda veda etti.İzmir'de 4-2 kaybettiği rakibi karşında Berkay Görmez'le penaltı atışından yararlanamayan kırmızı-lacivertilerdekaleci Talha da bir penaltı kurtardı. Berkahan'ın kendi ağlarını sarsmasıyla Fransa'dan mağlup dönen Altınordulu gençler 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı.Teknik direktör Ekrem Kahya, Helsinki ve Montpellier karşılaşmalarının kendileri için çok iyi bir deneyim olduğunu dile getirdi. Küçük detayların sonucu belirlediğini anlatan Kahya, "Elbette üzgünüz. Geçen sezon ligini şampiyon tamamlayan rakibimiz bazı şeyleri bizden daha iyi yaptı. Biz asla pes etmeyeceğiz. Daha çok işimiz var. Gelecek senelerde bu turnuvalarda başarı çıtamızı yukarılara çekeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.- İzmir