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Altınordu'dan iki özel prova

TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek.

09.10.2019 13:15Altınordu'dan iki özel prova
TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek. İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la ilk özel provasına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertiler, 16 Ekim Çarşamba günü ise kendi tesislerinde U18 ve U19 takımlarının karması ile karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 8. haftada konuk edeceği Altay karşısında çıkış arayacak. Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ufak bir operasyon geçiren forvet Kemal'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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