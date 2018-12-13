Altınordu Deplasmanda Coştu

Spor Toto 1'inci Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü Boluspor
'a konuk olacak Altınordu
son 4 deplasman maçından 8 puan çıkarmayı başardı. Hatayspor
ve Ümraniyespor deplasmanlarından 1'er puanla dönen kırmızı-lacivertliler, Osmanlıspor'u Ankara
'da 1-0 yenerken, İzmir
derbisinde konuk olduğu Altay
'ı da 2-1'lik skorla geçti. Dış sahada istediği sonuçları almaya başlayan Altınordu, zorlu Boluspor sınavı öncesi taraftarına umut verdi.
Bolu'ya mutlak galibiyetle gideceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, "Güzel bir seri yakaladık, devamını getireceğimize inanıyorum. Bu sezon ilk kez Play-Off potasına girdik. Buralardan ayrılmaya niyetimiz yok" dedi.
Kırmızı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Enes, Kemal, Oğulcan ve Serdar'ın yanı sıra sarı kart cezalısı stoper Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Adanaspor
maçında sakatlanan orta saha Alican ise büyük ihtimalle oynayabilecek. - İzmir
13 Aralık 2018 Perşembe 11:29