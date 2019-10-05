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Altınordu, deplasmanda erzurumspor'a konuk oluyor

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

05.10.2019 12:21Altınordu, deplasmanda erzurumspor'a konuk oluyor
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Kemal forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Altınordu'nun Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:
"Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Atakan, Okan, Muhammed, Ersel, Fatih."



Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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