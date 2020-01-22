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Altınordu deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

22.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:26Altınordu deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir türlü 3 puan yüzü göremedi. Gurbette sadece 3 gol atabilen, kalesinde 11 gol gören İzmir temsilcisi, deplasman karnesini düzeltmenin planlarını yapıyor. Ligde son 9 maçta yalnızca 1 kez yenilen, 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu, İstanbul'dan zaferle dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Okan'ın sarı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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