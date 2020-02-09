Haberler » Spor » Altınordu deplasmanda yine kazanamadı - Spor

Altınordu deplasmanda yine kazanamadı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon 10. dış saha maçında da 3 puanla tanışamadı.

09.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:50Altınordu deplasmanda yine kazanamadı
TFF 1. Lig'de deplasmanda 'a 3-0 mağlup olan , bu sezon 10. dış saha maçında da 3 puanla tanışamadı.
Ligde 13. haftada Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenildikten sonra çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Altınordu'nun yenilmezlik serisi dün Eskişehirspor deplasmanında sona erdi. Rakibine 3-0 mağlup olan Altınordu, haftayı 23 puanla kapattı. Averajla 14. sırada yer alan temsilcisi düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde yer alıyor.
Bu sezon dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, deplasmanda çıktığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi kendisi gibi dış sahada galibiyeti olmayan Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda en başarısız ekiplerden biri olarak yoluna devam ediyor.
Altınordu, 14 Şubat Cuma günü alt sıradaki rakiplerinden Osmanlıspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 11:09:51