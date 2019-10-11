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Altınordu derbiye eksik hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de, milli maç arasından sonra, 20 Ekim Pazar günü Altay ile sahasında oynayacağı İzmir derbisinin hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordu'da, antrenmanlar eksik kadroyla yapılıyor.

11.10.2019 13:17Altınordu derbiye eksik hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de, milli maç arasından sonra, 20 Ekim Pazar günü Altay ile sahasında oynayacağı İzmir derbisinin hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdüren Altınordu'da, antrenmanlar eksik kadroyla yapılıyor. Kırmızı-lacivertliler, çeşitli kategorilerde ay-yıldızlı formayı giyen Hüseyin Atakan Üner, Oğulcan Ülgün ve Ravil Tagir'den yoksun olarak çalışıyor. Bu oyuncuların hafta başında takıma katılması bekleniyor. Öte yandan, İzmir ekibinde tedavi süreçleri devam eden forvet Kemal ve Mertcan da fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışma yaptı. Kemal'in pazartesi günden itibaren takıma katılacağı bildirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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