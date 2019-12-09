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Altınordu düzlüğe çıktı

Altınordu, TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişatına dur dedi.

09.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:23Altınordu düzlüğe çıktı
, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 'u 1-0 mağlup ederek kötü gidişatına dur dedi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 75. dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı penaltı golüyle 1-0 kazanan kırmızı-lacivertliler, küme düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı.

Altınordu düzlüğe çıktı

Ligde 7 hafta galibiyet hasreti çeken Altınordu, 12. haftada 'u 2-0 mağlup ederek bu özlemini dindirmişti. 13. haftada Keçiörengücü'nün konuğu olan kırmızı-lacivertliler, bu mücadele de öne geçmesine rağmen rakibine mağlup olmuştu. 14. haftada da Adanaspor'dan 3 puanı alan Altınordu, 14 maç sonunda 4. galibiyetini elde ederek, 6 hafta aradan sonra küme düşme hattından çıktı.

Hedef 3'te 3

Ligin ilk yarısının bitimine kalan 3 maçın 2'sini iç sahada oynayacak olan Altınordu, bu müsabakaları kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adanaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, bu moral ve motivasyonla devam ettikleri takdirde oynadıkları iyi oyunun meyvesini puan olarak almaya devam edeceklerini söyledi. TFF 1. Lig'de bu sezon iç sahada 7 maç oynayan kırmızı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

İzmir ekibi, 15. haftada 15 Aralık Pazar günü ligin güçlü ekiplerinde Bursaspor'u konuk edecek. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, Spor

Kaynak: İHA

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