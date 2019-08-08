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Altınordu eksikleri bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sakatlık yaşayan oyuncularının takıma döneceği günü iple çekiyor.

08.08.2019 09:28 Altınordu eksikleri bekliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sakatlık yaşayan oyuncularının takıma döneceği günü iple çekiyor. Kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan forvet Kemal, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Hazırlık maçlarında riske edilmeyen gurbetçi santrforun tamamen iyileşmesini bekleyen teknik heyet, ayağındaki ağrıları nedeniyle Folkart TSYD Ege Kupası'ndaki Altay maçında görev alamayan golcü Fatih'in de ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçına yetişmesini umut ediyor.
İzmir ekibinde kamp döneminde dizindeki sakatlığı nükseden stoper Enes Sığırcı'nın tedavisi sürerken, yeni transferlerden sağ kanat Ersel de adale sakatlığı nedeniyle bireysel antrenmanlara devam ediyor.
Sakatların takıma dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip olacaklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Uzun lig maratonunda her oyuncumuza ihtiyacımız olacak. Benim için yaşın bir önemi yok. Formayı hak eden giyecek" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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