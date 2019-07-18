18.07.2019 15:00
Haberler» Spor» Haber

Altınordu, Ersel Aslıyüksek'i transfer etti

Altınordu, Ersel Aslıyüksek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Afjet Afyonspor'dan Ersel Aslıyüksek'i kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Afjet Afyonspor'dan Ersel Aslıyüksek'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ersel Aslıyüksek'le iki yıllık sözleşme imzalandı.
Sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, takımın Erzurum'da devam eden kampına katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersel Aslıyüksek, 18 yaşındayken Altınordu'ya transferinin son anda olumsuz sonuçlandığını belirterek, "Şimdi çok daha güçlü ve hazır bir şekilde imza attım. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, aradan geçen süreçte gelişimimi yakından takip etti. Benim de Altınordu gibi plan ve hedeflerim var. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Genç ve enerjik bir kadromuz var." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Ersel Aslıyüksek, Altınordu, Erzurum, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:39   Yeni Malatyaspor Guilherme'yi açıkladı
16:39   Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
16:33   Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı dalgalandırdı
16:29   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
16:28   Profesyonel Liglerde sezon planlamaları açıklandı
16:27   Galatasaray, Falcao ile anlaştı
16:25   Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı