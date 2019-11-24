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Altınordu evinde çıkış arıyor

TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu yarın evinde 12'nci hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

24.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:32Altınordu evinde çıkış arıyor

TFF 1'inci Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki yarın evinde 12'nci hafta mücadelesinde 'la karşı karşıya gelecek.

Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu.

İzmir ekibinde adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemeyecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi. Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4'üncü haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu, 3 puan hasretine son vermek istiyor. Kırmızı-lacivertliler, 7 puanla 17'nci sırada; Bolu ekibi ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Bornova, Spor

Kaynak: DHA

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