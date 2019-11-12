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Altınordu Futbol Kulübü, diyabetli çocukları ağırladı

Altınordu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde konuk etti.

12.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:16Altınordu Futbol Kulübü, diyabetli çocukları ağırladı
, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nda tedavi gören diyabetli çocukları, Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde konuk etti.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre, "Durma, hareket et" sloganıyla yapılan sportif faaliyetlerde "TİP 1" diyabetli çocukların da spor yapabilecekleri ve diyabetin spora herhangi bir engel teşkil etmediği vurgulandı.
Altınordu altyapı takımı Gümüşordu ile diyabetli çocuklar arasında bir futbol karşılaşması yapıldı. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda diyabetli çocukların kan şekeri değerleri ölçüldü.
Diyabetli kız çocukları ise antrenör eşliğinde cimnastik yaparak bu hastalığın spora engel olmadığı mesajını verdi.
DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç Dr. Korcan Demir etkinlikte, tedavide egzersizin önemi hakkında velileri bilgilendirdi.
Diyabet tedavisinde egzersizin insülin ve beslenme kadar önemli olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"14 Kasım Dünya Diyabet Günü için diyabetli çocuklarımıza sosyal program yapmak istedik. Bunun için de ana tema olarak egzersizi ele aldık. Çünkü diyabet tedavisinde, insülin ve beslenme kadar egzersiz de çok önemli. Diyabetteki güncel gelişmeleri hem çocuklarımıza hem de ailelerimize anlattık. Arkasından kan şekerlerinin ölçülmesiyle beraber erkek çocuklarımıza futbol, kız çocuklarımıza ise cimnastik organizasyonlarını gerçekleştirdik. Her açıdan çok verimli bir gün yaşadık."

Altınordu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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