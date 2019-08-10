Altınordu gereken dersi çıkaracak

TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 47. Folkart Ege Kupası finalinde Menemenspor'a 3-0 kaybederken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu.

İlk 15 dakika sahaya istediklerini yansıttıklarını ancak oyunun sertleşmesiyle düzenlerinin bozulduğunu söyledi. Basit hatalardan goller yediklerini belirten Eroğlu, "Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Genç bir takımız. Her maç taktik disiplinimizi ve sistemimizi sahaya uygulamalıyız. Menemenspor maçında eksiklerimizi gördük. Lig başlayana kadar seviyemiz daha da yükselecek. Şu an gündemimizde transfer yok" dedi.

Eroğlu, Menemenspor maçında orta saha Atakan'ın dizinden sakatlandığını ve oyuncunun durumunun en kısa sürede netleşeceğini söyledi.