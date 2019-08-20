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Altınordu golcülerini bekliyor

TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilen Altınordu'da, cumartesi günü iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetler Fatih ve Kemal'e çevrildi.

20.08.2019 13:03 Altınordu golcülerini bekliyor
TFF 1'inci Lig'deki ilk maçında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilen Altınordu'da, cumartesi günü iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetler Fatih ve Kemal'e çevrildi. Hatay karşısında iki golcünün yokluğunda ileri uçta orta saha oyuncusu Okan'ı oynatmak zorunda kalan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gol yollarındaki sorunu çözmek için Fatih ve Kemal'in eski formlarına dönmelerini dört gözle bekliyor.
İyileşerek takımla çalışmalara katılan iki santrforun son durumlarına hafta içinde idmanlarda yapılacak çift kale maçlarda bakılacak. Teknik patron Eroğlu, hazır olmaları halinde iki golcüyü de kadroya dahil etmeyi planlıyor. Gurbetçi forvet Kemal geçen sezon çapraz bağ ameliyatı geçirerek uzun süredir forma giyemedi. Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan golcü Fatih ise geçen hafta idmanda adalesinden sakatlık yaşadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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