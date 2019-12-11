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Altınordu ile Bursa 50 yıl sonra rakip

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyetiyle düşme hattından çıkıp nefes alan Altınordu, bu hafta konuk edeceği Bursaspor'la profesyonel liglerde yaklaşık 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

11.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:53Altınordu ile Bursa 50 yıl sonra rakip

TFF 1'inci Lig'de galibiyetiyle düşme hattından çıkıp nefes alan , bu hafta konuk edeceği 'la profesyonel liglerde yaklaşık 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Yıllardır yolları aynı ligde kesişmeyen Türk futbolunun iki köklü kulübü, son olarak 1969-1970 sezonunda rakip oldu. 17 Mayıs 1970'te iki takım arasında oynanan son lig maçını Bursaspor 2-0 kazandı. O maçta Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge'nin kulübün efsane futbolcularından olan babası Hikmet Orhunbilge de 11'de forma giydi.

Hikmet Orhunbilge, 29 Eylül 1968'de oynanan lig maçında Bursaspor'a bir de gol attı. O sezonlardan yıllar sonra 1977'de dünyaya gelen Barış Orhunbilge, son olarak babasının futbolculuğu döneminde rakip olunan Bursaspor'u 50 yıl sonra kulübün CEO'su olarak ağırlayacak. Altınordu ile Bursaspor arasında liglerde 1966'da başlayıp 1970'e kadar süren rekabette Bursa 4, Altınordu 2 galibiyet alırken 2 maç da berabere bitti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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