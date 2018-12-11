Altınordu İlk Yaşadı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Altay
ve Adanaspor
'u yenip yükselişe geçen Altınordu
bu sezon ilk kez bir haftayı Play-Off potasında tamamladı.
Adanaspor engelini Bornova
Stadı'nda 2-0'lık skorla aşan kırmızı-lacivertliler Adana Demirspor
'un berabere kalmasıyla 24 puan ve averajla 6'ncı sıraya yerleşti. Sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen toparlanma sürecine giren Altınordu ile Süper Lig potasındaki 2'nci sırada bulunan Denizlispor
'un arasında da sadece 6 puan fark kaldı.
Devre arasına kadar Boluspor
(D) ve Giresunspor
'la karşı karşıya gelecek İzmir
ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi. İlk yarıyı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Altay ve Adanaspor'u yenmek bizim açımızdan çok önemliydi. Çıkışımızı devam ettireceğimize inanıyorum. Boluspor zor bir deplasman olacak. Ancak takımım en iyi sonucu elde etmek için var gücüyle mücadelesini verecek" diye konuştu. - İzmir
Adanaspor,Altay,Altınordu
11 Aralık 2018 Salı 12:48