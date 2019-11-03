Altınordu - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.



Maçı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maçın ilk yarısında beklediğimiz pozisyonları yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Net 2-3 pozisyonu atabilseydik belki skor bizim lehimize dönebilirdi" dedi.



Eroğlu, "Tabii ikinci yarının başlangıcında oyunu rakip alana yıkmaktan ziyade, biraz daha geride bekleyip rakibin öne gelmesini sağlayarak kazandığımız toplarla gol aramaya başladık. Hücuma çıkarken yaptığımız top kayıplarının fazla olması rakibin oyunun üstünlüğünü almasına sebep oldu. Güzel bir dakikada golü bulduk. Golden sonraki süreçte birkaç pozisyon da yakaladık ama belli bir dakikadan sonra kalemizde golü gördük. 1-1'den sonra da reaksiyon vermeye çalıştık ama o an takımımız biraz oyundan düştü. Bu zorlu ligde 3 puan almamız gerekiyor. Belki lige iyi başladık oyunsal anlamda ama skora yansıtamadığımız için bize puan olarak dönmedi. Devreye kadar olan son 7 haftayı iyi geçirip, sonra istediğimiz oyun sistemiyle puanları almaya başlayacağız" diye aktardı.



"İki takım için de 1 puan kazançtır"



İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı da, "Bugün bana göre ligin en iyi top oynayan iki takımı mücadele etti. Kafa kafaya bir maç oldu. Altınordu maçın başında daha iyi oynadı. İkinci yarıda sistemimizi değiştirdik. Anıl inanılmaz bir yerden topa vurdu ve kapattığımız köşeden golü attı. Son hamlemizi yaparak golü bulduk. Galibiyet golünü de bulabilirdik ama olmadı, atamadık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum, iki takım için de 1 puan kazançtır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA