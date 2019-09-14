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Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na talip

Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na TFF 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

14.09.2019 15:28Altınordu, Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na talip
Zonguldaklı 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na TFF 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

Zonguldak'ın önemli altyapı kulüplerinden Sarayspor forması giyen 11 yaşındaki genç yetenek Kuzey Lütfi Yörükoğlu'na TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu talip oldu. İzmir ekibi, 11 yaşındaki genç sol açık oyuncusu Yörükoğlu'nu

Altınordu Tesisleri'ne davet etti. Kuzey Yörükoğlu, Altınordu'da antrenmanlara çıktı. Altyapı hocalarının büyük beğenisini kazanan Kuzey Yörükoğlu'na kas yapısının geliştirilmesi konusunda bilgiler verilerek takip edileceği öğrenildi. Yörükoğlu'nun önümüzdeki süreçte Altınordu tarafından tekrar davet edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Altınordu, Yörükoğlu, Spor

Kaynak: İHA

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