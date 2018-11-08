Altınordu - Montpellier: 2-4

Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nin elemeli ikinci tur ilk maçında Altınordu
, Fransa
'dan Montpellier
'e 4-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Kasım Çarşamba
günü Fransa'da oynanacak.
Stat: Bornova
Hakemler: Denys Shurman, Andrii Skrypka, Valentyn Kutsev (Ukrayna
)
Altınordu: Muhammed Taha
Tepe, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Berkehan Biçer, Mustafa Hakkı Peker, Fatih
Ateş (Dk. 67 Altarhan Hidayetoğlu), Metehan Yılmaz, Egehan Gök, Berkin Taşkın (Dk. 73 Barışcan Altunbaş), Berkay
Görmez, Kadir Yurttadur
Montpellier: Ichalalen, Cidolit, Benchama, Vidal, Carbonero, Vercruysse (Dk. 46 Scordato), Chotard (Dk. 90 1 Chouiter), Adouyev (Dk. 90 1 Manseri), Ammour, Robert (Dk. 60 Vargas), Badu
Goller: Dk. 11 Berkehan Biçer (Kendi kalesine), Dk. 42 ve 86 Badu, Dk. 88 Benchama (Montpellier), Dk. 38 Berkay Görmez, Dk. 57 Kadir Yurttadur (Altınordu)
Sarı kart: Dk. 66 Berkay Görmez (Altınordu)
Fransa,Altınordu,Montpellier
08 Kasım 2018 Perşembe 00:00