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Altınordu'nun en büyük mahallesinde yağmur suyu hatları yenileniyor

Altınordu Belediyesi, ilçenin en büyük yerleşim alanı Şirinevler Mahallesi'nde sürdürdüğü yağmur suyu hatlarındaki yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

23.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:35Altınordu'nun en büyük mahallesinde yağmur suyu hatları yenileniyor
Belediyesi, ilçenin en büyük yerleşim alanı Mahallesi'nde sürdürdüğü yağmur suyu hatlarındaki yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalardan memnun olan mahalle sakinleri ise sıkıntılarının çözüme kavuşmasının sevincini yaşıyor.

"İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik" parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi bu kapsamda hizmetlerine devam ediyor. Alt yapı çalışmalarına ağırlık veren Altınordu Belediyesi aşırı yağmurlarda sıkıntıların yaşandığı Şirinevler Mahallesi 736. Sokak'ta alt yapı çalışması başlattı. Ekiplerin aralıksız çalıştığı alanda eski hatların sökümü yapılarak yerine kullanım ömrü uzun borular döşendi.

Şirinevler Mahallesi 736. Sokak'ta oturan ve yıllardır her yağmurda sıkıntılar yaşayan mahalle sakinleri yapılan çalışmalar dolayısıyla duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yaşanan birçok yağışta evlerini su bastığını ve çok zor durumda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri yapılan çalışmalarla bu sıkıntılardan kurtulacaklarını belirttiler.

Yıllardır yapılamayan çalışmaların hayata geçmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını da aktaran mahalleliler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Altınordu Belediyesi, Şirinevler, Altınordu, Güncel

Kaynak: İHA

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