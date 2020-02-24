Haberler » Spor » Altınordu'nun Erzurumspor kabusu - Spor

Altınordu'nun Erzurumspor kabusu

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

24.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:37Altınordu'nun Erzurumspor kabusu

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan , çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. ekibi, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu müsabakalarda Erzurum temsilcisi 2 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Erzurumspor'da forma giyen Murat Uçar ve Yusuf Acer eski takımlarına rakip olacak. Yine eski bir Altınordulu olan Hasan Hatipoğlu ise cezalı olduğu için görev yapamayacak. Bu sezon ilk yarıdaki maçın ardından soyunma odası koridorunda Murat Uçar, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun üzerine yürümüş, Hüseyin Eroğlu da eski öğrencisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 13:29:35