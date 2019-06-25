Altınordu'nun genç futbolcuları "yemin" etti

Altınordu Futbol Akademisinde eğitim gören ve 18 yaşını dolduran 14 oyuncu ile beşer yıllık sözleşme imzalandı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, futbol akademisinde eğitim gören ve 18 yaşını geride bırakan gençler için her yıl sezon sonunda yapılan "profesyonelliğe geçiş yemin törenlerinin" dördüncüsünün düzenlendiği bildirildi.

Törende Mertcan Dağlı, Enes Kalyoncu, Yusufcan Esendemir, Hüseyin Solaklı, Alperen Selvi, Atalay Gürel, Muzaffer Kocaer, Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş, Emre Oymak, Gökberk Efe, Sabrican Vural, Atalay Yıldırım ile Altar Han Hidayetoğlu'nun önce Türk ve Altınordu bayrakları ile futbol topu üzerine elini koyarak yemin ettiği, ardından da profesyonel imzalarını attıkları belirtildi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı konuşmada, Süper Lig'deki 483 oyuncunun 240'ının yabancı olduğunu, yaş ortalamasının da 28'e ulaştığını hatırlattı.

Kimsenin yapamadığını başarmak için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bu toprakların çocuklarına kendimizi adadık. Zengin olalım, yatımız katımız olsun diye hedefimiz yok. Tek hedefimiz; buradaki gençleri Avrupa'nın en üst düzey liglerinde forma giyerken görmek. Allah bana çocuk vermedi ama şu anda benim 12 bin çocuğum var. Bu çocuklara spor yaptırmak, onları güvenli bir geleceği taşımak için çabalıyoruz. Aralarında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi dünya çapında yıldızlar var, bunu şimdiden görüyoruz. Bugün imza atan gençlerimiz de Çağlar ve Cengiz ağabeyleri gibi kariyer sahibi olabilirler. Biz hepsini çok seviyor ve onlara güveniyoruz."

Kaynak: AA