Altınordu'nun gençleri 2 kupayla döndü

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynayan Altınordu
, İzmir
'e iki kupa getirdi.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) tarafından beş ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Spor Toto Gelişim Ligleri'nde 4 final oynadı.
İzmir temsilcisi, 14, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde finale çıkma başarısı gösterdi.
Müsabakalarda 2 şampiyonluk kazanan Altınordu, bu sevinci 15 ve 17 yaş altı kategorisinde yaşadı.
Altınordu, 15 yaş altı finalinde Beşiktaş
'ı 4-3, 17 yaş altı finalinde ise Galatasaray
'ı 5-1 yenerek şampiyonluk kupalarına uzandı.
Kaynak: AA
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