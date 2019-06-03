03.06.2019 15:40
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Altınordu'nun gençleri 2 kupayla döndü

Altınordu

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynayan Altınordu, İzmir'e iki kupa getirdi.

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynayan Altınordu, İzmir'e iki kupa getirdi.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-lacivertli takım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından beş ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Spor Toto Gelişim Ligleri'nde 4 final oynadı.
İzmir temsilcisi, 14, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde finale çıkma başarısı gösterdi.
Müsabakalarda 2 şampiyonluk kazanan Altınordu, bu sevinci 15 ve 17 yaş altı kategorisinde yaşadı.
Altınordu, 15 yaş altı finalinde Beşiktaş'ı 4-3, 17 yaş altı finalinde ise Galatasaray'ı 5-1 yenerek şampiyonluk kupalarına uzandı.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altınordu, Spor

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