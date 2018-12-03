Altınordu'nun Gençlerinden Büyük Başarı

Yıldızlar yetiştiren turnuva
Xherdan Shaqiri
, Mario Götze
, Julian Draxler
, Thomas Müller
, Loris Karius
, David Alaba
ve Marco Reus
gibi yıldızların yetiştiği turnuva olan MTU Hallen Cup, 16 yıldır Almanya
'nın Friedrichshafen
kentinde düzenleniyor. Altınordu, 16. MTU Hallen Cup'da 10 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 yenilgi aldı, 35 gol atıp, 18 gol yedi. Gençler, eleme turunda Ajax'ı 3-1, Chelsea'yı 4-2, final serisinde Dinamo Zagreb
'i 3-2, Manchester United'ı 1-0, Milan'ı ise 4-0'la geçti.
Şampiyon Barcelona
Bayern Münih,Barcelona,Altınordu
Çeyrek finale kadar sadece Schalke 04
'e mağlup olan Altınordu, böylelikle son 8 takım arasına girmeyi başaran ilk Türk takımı oldu. Gençler, yarı finale kalma mücadelesinde ise Stuttgart
önünde son 5 dakikaya 3-1 önde girmesine rağmen maçı 4-3 kaybederken, 5.'lik-6.'lık mücadelesinde bu kez Dinamo Zagreb'e 3-2 yenildi. Turnuvanın şampiyonu, finalde Bayern Münih'i 2-1'lik skorla geçen Barcelona oldu.
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:02