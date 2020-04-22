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Altınordu'nun gözü Recep'te

Altınordu'nun gözü Recep'teMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında 2'nci Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya kiraladığı stoper Recep Yemişçi'nin performansını mercek altına aldı.

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:07
Altınordu 'nun gözü Recep'te
Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, sezon başında 2'nci Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'ya kiraladığı stoper Recep Yemişçi'nin performansını mercek altına aldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 2016 yılında, "Çağlar Söyüncü'nün veliahtı" olarak duyurduğu genç savunmacı geçen süreçte beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca, Başkan Özkan'ın deyimiyle "Şark hizmeti" için Niğde Anadolu FK'ya gönderildi.
İzmir ekibinde 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 1'inci Lig'de sadece 1'er maçta şans bulan Recep, 2017-18'de 18, 2018-19'da ise 11 karşılaşmada görev aldı. Bu sezon teknik heyetin raporuyla tecrübe kazanması için Niğde'ye kiralanan 21 yaşındaki defans oyuncusu, 2'nci Lig'de 25 müsabakaya çıktı. Recep'in gelecek sezon Altınordu'ya dönerek yeniden A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Genç krampon alt yaş gruplarında 38 kez milli formayı terletti.
23 NİSAN PAYLAŞIMI
Altınordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından yayınladığı kliple büyük beğeni topladı. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını benimseyen İzmir temsilcisinin, "Gözümüz Gibi Bakıyoruz" mesajıyla paylaştığı videoda futbol okullarında eğitim alan 1256 çocuğun bakışları yer aldı. Minik futbolcuların sadece gözlerinin yayınlandığı görüntü, "Hepimiz farklı farklı baksak da Ata'mıza ve 23 Nisan'a gözümüz gibi bakıyoruz" sloganı üzerine kurgulandı. Paylaşımda bağımsızlık, egemenlik, hürriyet ve cumhuriyet kavramlarına dikkat çekildi. Altınordu’nun gözü Recep’te

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Niğde, İzmir, DHA, Güncel
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