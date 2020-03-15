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Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan Altınordu, yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak.

15.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:54
Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor 'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan Altınordu , yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor 'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. İstanbul'da aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran 14'üncü sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın sakatlığının tam olarak geçmediği ve forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

ALTINORDU MUHTEMEL 11Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ali Yaşar, Furkan, Muhammed, Okan, Atakan, Metehan, Kemal


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, İstanbulspor, Altınordu, Spor

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