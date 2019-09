Altınordu'nun rakibi Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu ile Eskişehir spor , yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.Ligin ilk 3 haftasından galibiyet çıkaramayan Altınordu, TFF 1. Lig'in 4. haftasında kendisi gibi henüz galibiyetle buluşamayan Eskişehirspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mert Can ile Kemal Rüzgar kadroda yer almazken; Enes, Okan ve Muhammed'in durumlarının ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Eskişehirspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz" dedi.Özkan'ın büyük gururuAltınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçirdiği ağır grip nedeniyle katılamadığı Budapeşte'deki törenle, Dünya Fair-Play Ödülü'nü aldı.Uluslararası Fair-Play Komitesi tarafından verilen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Will Daume Fair-Play Ödülü'ne Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan hak kazanmıştı. Çocuklar için yıllardır hiçbir karşılık beklemeden yaptığı çalışmalar sonucunda layık bulunan ödül ile ilgili tören, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlendi. Başkan Özkan, geçirdiği ağır grip nedeniyle son anda programını değiştirmek zorunda kaldı törene katılamadı. Özkan'ın ödülünü Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, Uluslararası Fair-Play Komitesi Başkanı Dr. Jenö Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo'nun elinden aldı.Budapeşte'nin tarihi belediye binasında gerçekleşen ödül gecesine bir mesaj gönderen Özkan, "12 yıl önce ülkemin çocuklarına spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onların centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktım. Şu anda ülkemde 5-15 yaş arası 15 bine yakın çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Ana sloganımız; 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu'. Bu amaçla her yıl 12 yaş kategorisinde, değişik ülkelerden gelen bin 500 çocuğun katıldığı, Avrupa'nın en bilinen turnuvalarından biri olan U12 İzmir Cup'ı düzenliyoruz. Ülkemin dışında, Uluslararası Fair-Play Komitesi gibi prestiji yüksek bir kuruluştan almış olduğum bu ödül benim ve benimle birlikte yürüyen yol arkadaşlarım, hepsinden önemlisi çocuklarımız için çok önemli. Bu ödül, bizim işimize daha fazla motive olmamızı sağlayacak, bize güç verecek. Bir dünya vatandaşı olarak buradan söz veriyorum ki, çocukların mutluluğu için spor temelinde aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ve hepinizi Türkiye'ye çocuklarımızı izlemeye ve aynı zamanda tatil yapmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR