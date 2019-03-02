Altınordu'nun Rakibi Hatayspor

Kaynak: DHA

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 6. sıraya gerileyen Altınordu, yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 70, numaralı 20, misafir 15 TL'den satışa sunuldu.YUSUF DÖNÜYORİzmir ekibinde sakatlıktan çıkan sol bek Yusuf ilk 11'deki yerini alabilecek. Kırmızı-lacivertliler iç sahada üst üste 4. galibiyetini alıp, seyircisi önündeki yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Hatayspor'u yenerek Play-OFf hattındaki yerlerini korumak istediklerini söyledi. Hatay'da oynanan sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 sona ermişti.Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle;Erce - Kerim, Hasan, Sinan, Yusuf, Berkay, Oğulcan, Okan, Sefa, Anıl, SerdarÖZKAN: "BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN"Altınordu'nun Fair-Play evrensel ilkelerini benimseyen kulüpleri tek çatı altında topladığı Felsefe Kardeşliği Turnuvası renkli görüntülerle başladı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya 46 kulüpten 96 takım katılırken, toplam 1133 çocuk futbolun evrensel değerleri etrafında birleşti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu topraklardaki tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Hepimiz futbol güzelleştirmek için buradayız. Bu aynı felsefeye inanan kardeş kulüplerin bir araya geldiği bir organizasyon. Bizler oyunu güzelleştireceğiz, şartlar ne olursa olsun hakem, rakip takım veya seyirciye saygı duyacağız. Çünkü bizim sloganımız; geleceğimiz çocuklarımız" dedi. - İzmir