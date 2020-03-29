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Altınordu'nun yıldızları parlamadan söndü

İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder ve İngiltere'de Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü gibi iki milli oyuncuyu bünyesinden çıkaran Altınordu'da geçen yıllarda birer yıldız adayı olarak gösterilen futbolcuların büyük bölümü kariyerlerini alt liglerde sürdürmek zorunda kaldı.

29.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:16
Altınordu'nun yıldızları parlamadan söndü
İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder ve İngiltere'de Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü gibi iki milli oyuncuyu bünyesinden çıkaran Altınordu 'da geçen yıllarda birer yıldız adayı olarak gösterilen futbolcuların büyük bölümü kariyerlerini alt liglerde sürdürmek zorunda kaldı. Kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası maçında 28 Eylül 2016 yılında UEFA Gençlik Ligi'nde İzmir 'de Levski Sofya ile karşılaşan Altınordu'nun U19 takımında forma giyen 19 futbolcudan 9'u şu an 3'üncü Lig ekiplerinde top koşturuyor. O dönem, 'Altın jenerasyon' olarak gösterilen Altınordulu gençlerden 5'i günümüzde 2'nci Lig'de oynarken, 4'ü de 1'inci Lig'de görev alıyor. Bundan 3-4 yıl önce önce el üstünde tutulan kadrodan sadece 1 futbolcu şu an ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor.

Altınordu altyapısında Avrupa deneyimi yaşayan Selçuk Öztürk (Kozanspor), Anıl Balakkız (Erbaaspor), İbrahim Çağrı Oğuz (Darıca Gençlerbirliği), Murat Arslan (Kızılcabölükspor), Alper Kadir Duruk (1928 Bucaspor), Arda Hilmi Şengül (Sultanbeyli Bld), Onur Demir (Modafenspor), Hamit Kulya ve Fatih Aktay (Serik Bld) 3'üncü Lig'de kariyerlerini sürdürürken, Seydi Kayasoy (1922 Konyaspor), Musa Caner Aktaş (Hekimoğlu Trabzon), Enis Durak (Pendikspor), Recep Yemişci ve Ali Mert Aydın (Niğde Anadolu FK) 2'nci Lig'de boy gösteriyor. Alican Özfesli 1'inci Lig'de Hatayspor'un, Ali Emre Yanar, Yusuf Yalçın Arslan ve Kerim Alıcı aynı ligde Altınordu'nun formasını terletiyor. Kadrodan Avrupa'ya giden tek isim olan kaleci Berke Özer ise Belçika 2'nci Ligi'nde Westerlo'da kiralık oynuyor.

ATLETICO MADRID'E ELENMİŞTİAltınordu U19 takımı, 2016-17 sezonunda yer aldığı UEFA Gençlik Ligi'nde ilk eleme turunda evinde 5-0 yendiği Bulgaristan ekibi Levski Sofya ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp rakibini elemiş, bir üst turda Çekya ekibi Sparta Prag'ı İzmir'de 6-2 mağlup edip, rövanş maçında 3-2 kaybetmesine rağmen adını Play-Off'a yazdırmıştı. Tek maç üzerinden oynanan Play-Off randevusunda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'le eşleyen kırmızı-lacivertliler, 8 Şubat 2017'de seyircisi önünde rakibine 2-0 yenilip kupadan elenmişti. Altınordu farklı bir jenerasyonla geçen sezon da UEFA Gençlik Ligi'nde ülkemizi ikinci kez temsil etti. Kadrodan özellikle şu an 3'üncü Lig'de Serik Belediyespor'da boy gösteren Fatih Aktay, o dönem Avrupa'da attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Altınordu A takımında bir türlü çıkış yapamayan 23 yaşındaki futbolcu devre arasında kiralandığı Serik'te de golle tanışamadı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Avrupa, İzmir, Spor

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