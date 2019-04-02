Altınordu-Osmanlıspor Maçının Ardından

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor'un deplasmanda Altınordu'yu farklı geçtiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.Osmanlıspor deplasmanda Altınordu'yu yenerken, iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu kazanmayı hak etmediklerini söyledi. Eroğlu, "18 günlük ara maçın skoruna baktığımızda bizim için iyi geçmemiş. Maç ritmini kaybetmemiz aleyhimize oldu. Sahamızda oynamanın avantajıyla rakibin en iyi şekilde kullanıp topa sahip olmayı amaçladık. İyi başlayamadığımız oyunda yan toptan yediğimiz gol avantajı rakibe verdi. Bir iki gol girişimimiz vardı ama başarılı olamadık. İkinci golde bireysel hata sonucunda kalemizde ikinci golü gördük. Karşımızda da tecrübeli bir rakip vardı. Futbolcularımızın performansı da çok aşağıdaydı. Bugün kazanmayı hak etmedik" dedi.Osmanlıspor cephesiİzmir'den galibiyetle dönen Osmanlıspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, yılın maçını kazandıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özköylü, "Son 3 maçtan aldığımız kötü sonuçlar takım üzerinde özgüven sorunu yaşattı. Milli ara tam zamanında geldi. Bu süreç bize ilaç oldu. Eksik olan taraflarımızı kısa sürede tamamlamaya çalıştık. Osmanlıspor gerilerden gelerek liderliğe kadar yükseldi. Her maçı kazanmak zorundaydık ve o süreç bizi yıprattı. Bugünkü maç yılın maçıydı. Eğer kaybetseydik belki de Play-Off'un dışında kalabilirdik. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttı. Onlara teşekkür ediyorum. Altnordu'ya da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR