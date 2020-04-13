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Altınordu sonradan açılıyor

TFF 1. Lig'de sezona Play-Off hedefiyle başlayan ancak alt sıralardan kurtulma veren Altınordu, oynadığı maçların büyük bölümünde ikinci yarılarda etkili bir oyun sergileyerek skor üretti.

13.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:24
Altınordu sonradan açılıyor

TFF 1. Lig'de sezona Play-Off hedefiyle başlayan ancak alt sıralardan kurtulma veren Altınordu , oynadığı maçların büyük bölümünde ikinci yarılarda etkili bir oyun sergileyerek skor üretti. Ligde 28 haftada çıktığı müsabakalarda ilk yarılarda tutuk bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi attığı toplam 32 golün 24'ünü ikinci devrelerde buldu. Kırmızı-lacivertliler, toplam 13 golünü ise son 15 dakikaya sığdırdı.

Altınordu'nun en skorer oyuncusu 7 golle gurbetçi santrfor Kemal olurken, bu futbolcuyu 5 golle Okan takip etti. Hüseyin Atakan, Metehan ve Muhammed 3'er kez rakip fileleri sarsarken, Burak 2, Hüsamettin, Ravil, Sinan ve Yasin'in 1'er gol kaydetti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Anıl ise 5 gol atmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor
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