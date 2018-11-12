Altınordu Spor Kulübünün Acı Günü

İzmir
'deki Altınordu
Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan
'ın cenazesi toprağa verildi.
Özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Op. Dr. Mertan için ilk tören Yeşilyurt
'taki Sait Altınordu Yerleşkesi'nde yapıldı. Törende konuşan Altınordu Futbol
Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan
, Mertan'ın iyi birey ve iyi vatandaş kavramlarını üzerinde taşıdığını söyledi. Mertan'ın fakir babası olduğunu ifade eden Özkan, "Kendisini bu özellikleri ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağımıza söz veriyoruz." dedi.
Altınordu'nun altyapı oyuncuları Mertan'ın tabutu üzerine kırmızı karanfiller bıraktı.
Mertan için yönetim kurulu başkanlığını yaptığı hastanede de bir tören düzenlendi.
Mertan'ın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Mertan'ın ailesinin yanı sıra İzmir'in spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi ve sevenleri katıldı.
Salih Mertan, Alsancak'ta evinde başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılan Mertan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Evinde yapılan inceleme sonrası, parkinson hastalığının son evresinde olan Mertan'ın intihar ettiği belirlenmişti.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:16