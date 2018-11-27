Altınordu U19 Fransa Deplasmanında

İzmir
'de oynadığı ilk maçı 4-2 kaybeden Altınordu
, rakibiyle yarın TSİ 17.00'de Montpellier
'deki Bernard Gasset Kompleksi'nde karşılaşacak. İzmir temsilcisinin turu geçmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor.
Montpellier-Altınordu maçını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'ın yardımcılıklarını Jan Köbeli ve Jonas Erni yapacak.
İzmir,Montpellier,Altınordu
İlk turda Finlandiya
'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek.