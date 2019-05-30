Altınordu ve Trabzonspor'dan Turgut Uçar anısına futbol turnuvası

Altınordu
ve Trabzonspor
'un şubat ayında hayatını kaybeden teknik direktör Turgut Uçar
anısına düzenleyeceği 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerindeki futbol turnuvası, Trabzon'da gerçekleştirilecek.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, geçen şubat ayında vefat eden, İzmir
futbolunun unutulmaz ismi Turgut Uçar için Altınordu ve Trabzonspor kulüplerinin el ele verdiği belirtildi. Genç
yaşta hayatını kaybeden Uçar için yıllarca formasını giydiği Trabzon'da ortak bir uluslararası futbol turnuvası düzenleneceğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Turgut Uçar Trabzon Cup, 29 Ağustos- 1 Eylül
tarihlerinde yapılacak. UZN Sportif tarafından projelendirilen dev turnuvada, 120 takımı bir araya getirmek için çalışmalar başlatıldı. Akyazı Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nde yapılacak Turgut Uçar Trabzon Cup'a Trabzonspor ve Altınordu'nun yanı sıra birçok Süper Lig takımı akredite oldu. Yurt dışından ise Dinamo Tiflis ve Brommapojkarna ekipleri başta olmak üzere önemli futbol akademilerinin katılımı kesinleşti."
Milli takımlar düzeyinde destek gören turnuvaya Uçar'ın formasını giydiği Altay
, Karşıyaka
, Balıkesirspor
, Gaziantepspor
ve Soma Linyitspor
gibi ekiplerin de davet edildiği kaydedildi.
"Turgut Uçar Trabzon Cup", 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerine açık olacak.
Kaynak: AA
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