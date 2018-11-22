Altınordu'ya Afyon İkazı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Afjet Afyonspor'la karşılaşacak Altınordu
'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, oyuncularını rakibi küçümsememeleri konusunda uyardı.
Ligin yeni ekiplerinden olan Afyonspor'un son 4 maçını kaybettiğini ve acilen 3 puana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu öğrencilerine, "Rakibimiz can derdinde. Son derece dikkatli olmalıyız. En ufak bir hata pahalıya mal olabilir. Play-Off yarışından kopmamak adına çok önemli bir maça çıkacağız. Bunu aklınızdan çıkarmayın" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı sağ kanat Sefa dışında eksik yok. - İzmir
Hüseyin Eroğlu,Altınordu
22 Kasım 2018 Perşembe 11:19