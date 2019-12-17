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Altınordu'ya Anıl müjdesi

TFF 1. Lig'de geçen hafta Bursaspor ile evinde golsüz berabere kalan Altınordu'ya orta sahası Anıl Koç'tan müjdeli haber geldi.

17.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:33Altınordu'ya Anıl müjdesi

TFF 1. Lig'de geçen hafta ile evinde golsüz berabere kalan 'ya orta sahası Anıl Koç'tan müjdeli geldi. Sağ arka adalesindeki küçük çaptaki yırtık yüzünden Bursaspor müsabakasında görev yapamayan 24 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasına yetişeceği açıklandı.

Takımla idmanlara başlayan Anıl'ın perşembe günü yine deplasmanda Yukatel Denizlispor'la oynananacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında ise riske edilmeyeceği ifade edildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Tire'deki ilk maçta 5-3 yenildikleri Denizlispor'a karşı perşembe günü U19 takımından birçok oyuncuya şans vereceği kaydedildi.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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