Altınordu'ya Barış Alıcı Sürprizi

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:35



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:35

Altınordu'dan kaleci Berke Özer ile birlikte sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, İzmir'de eski kulübüyle hasret giderdi.Feenrbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı, eski kulübü Altınordu'yu ziyaret etti. Altınordu A Takımı'nın Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki antrenmanını Başkan Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ALFA Direktörü Savaş Serdar ile birlikte izleyen genç futbolcu, yıllarca birlikte forma giydiği eski arkadaşlarıyla da bir araya gelme fırsatı buldu.Bu ziyarette açıklamalarda bulunan Mehmet Özkan, "Futbol sahası er meydanı. Çok çalışır ve profesyonelce yaşarsan formayı senden kimse alamaz. Barış, bizim kriterlerimizin örnek futbolcusu. Formasını en yakın zamanda alacağına ve Türk futbolunda iz bırakarak A Milli Takım'a kadar yükseleceğine inanıyorum. Onu bu şekilde yetiştiren ailesine binlerce kez teşekkür ediyorum. Barış da ikizi Kerim de Türk futbolunun aydınlık yüzleridir" dedi.Barış'ın çok farklı bir futbolcu olduğunu da kaydeden Özkan, "Yeni futbol düzeninin tam aradığı karakterde, içeri koşan, golü arayan, rakibi zorlayan, derin final pasları atabilen bir oyuncu. Bu nedenle önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ama hepsinden önemlisi karakterli bir futbolcu. Bizler ileride Altınordu'nun armasını Barış gibi gençlere bırakacağız. Teknik direktör, sportif direktör, başkan olacaklar. Aynen Bayern Münih'teki Franz Beckenbauer ve Uli Hoeness'in başkanlık yaptığı gibi" yorumu yaptı.Fenerbahçe'de olduğu sürece bir gün bile yılmadığını vurgulayan Barış Alıcı ise, "Geçirdiğimiz zor günler bizi birbirimize daha çok kenetledi. Her gün daha fazla çalışarak formamı alacağım. Bu durum Berke Özer için de geçerli. Biz iyi olduğumuz sürece formanın da bizim olacağına inanıyoruz. Şu anda her şey çok güzel gidiyor ve bunun devamını da getireceğiz" dedi.Altınordu'yu yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Alıcı, "Metin Oktay Yerkeşkesi, yine her zamanki gibi mükemmel. Burada yetiştiğim için çok şanslıyım. Başkanımın ve hocalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bize kalan ise sadece çalışmak. Bunu da yerine getirerek örnek duruşumuzla kendimizi daha iyi yerlere getirmeliyiz. Buradaki kardeşlerime sesleniyorum, çalışın, çalışın, çalışın. Sabrın ikinci akıl olduğunu asla unutmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL