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Altınordu'ya Göztepe'den taze kan

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'den 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

24.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:17Altınordu'ya Göztepe'den taze kan

TFF 1. Lig ekiplerinden , Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'den 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı. Batuhan, sarı-kırmızılı formayla kupada ise 4 maça çıktı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'le anlaşan Altınordu, ara transfer dönemindeki 4 takviyesini gerçekleştirmiş oldu.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor

Kaynak: DHA

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