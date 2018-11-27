Altınordu'ya Sakatlardan Çifte Müjde

27 Kasım 2018 Salı 12:45



27 Kasım 2018 Salı 12:45

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşayan forvet Enes Kubat ve sol bek Ali Mert Aydın'ın yeşil sahalara dönmesi yüzleri güldürdü.Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak sol ayak iç yan bağlarında kopma, dış yan bağlarında yırtık, bileğinde çıkık ve kıkırdağında kırık meydana gelen Ali Mert ile ligin 3'üncü haftasında Karabükspor'a attığı gol sırasında sakatlanarak sağ diz arka çapraz bağında yırtık ve zorlanma meydana gelen Enes, fizyoterapist eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başladı. İki futbolcu takımla çalışmalara başlayacakları günü iple çekiyor.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol diz ön ve arka çapraz bağları kopan forvet Kemal Rüzgar'ın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Enes ile Ali Mert'in aramıza katılması herkes için moral oldu. Kemal de kısa süre sonra bizimle olacak. Ligin ikinci yarısına tam kadro girebilmeyi hedefliyoruz" dedi. Formasına kavuşmayı çok istediğini ifade eden Enes, "İyi bir tedavi süreci geçirdim ve eksiklerimi de hızlıca gideriyorum" diye konuştu. Kendisini ikinci yarıya hazırladığını söyleyen Ali Mert ise "Geri dönmeme çok az bir zaman kaldı. İkinci yarıya tam anlamıyla hazır bir şekilde başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.FRANSA'DA RÖVANŞ ZAMANIUEFA Gençlik Ligi'nde ülkemizi temsil eden Altınordu U19 Takımı, ikinci tur rövanş maçında yarın Fransız Montpellier'e konuk olacak. İzmir'deki karşılaşmayı 4-2 kaybeden kırmızı-lacivertli gençler, üç farklı bir galibiyetle turu geçmeyi hedefliyor. Bernard Gasset Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Teknik direktör Ekrem Kahya, maça 0-0 gibi başlayacaklarını belirterek, "Turu geçecek gücümüz, kalitemiz ve azmimiz var. Bu üç özelliğimizin bize üç farklı galibiyeti getireceğine inanıyorum" dedi. Maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder, Jan Köbeli, Jonas Erni hakem üçlüsü görev yapacak. Altınordu ilk turda Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 1-1 ve 1-2, Montpollier ise Zilina'yı 1-5 ve 2-0'lık sonuçlarla elemişti. - İzmir