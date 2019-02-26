Altınordu'ya Tanıdık Rakip

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Hatayspor
'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Altınordu
, tanıdık yüzlerle karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon İzmir
ekibinde rakip fileleri 13 kez sarsarak tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet Mirkan Aydın
, 2014-2017 yılları arasında 3 sezon Altınordu savunmasında görev alan stoper Yusuf Abdioğlu
ve 2013-14 sezonunda attığı 27 golle 2. Lig'de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz
, bu kez Hatayspor formasıyla eski takımlarına rakip olacak. Üç futbolcunun da eksilerini ve artılarını iyi bilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu
, kritik karşılaşma öncesi öğrencilerine eski oyuncuları konusunda tüyolar veriyor. - İzmir
Hatayspor, Altınordu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA