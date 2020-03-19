Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Altınordu'ya zorlu takvim - Spor

Altınordu'ya zorlu takvim

TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 7 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altınordu, son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4'üne deplasmanda çıkacak.

19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Altınordu'ya zorlu takvim

TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 7 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Altınordu , son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4'üne deplasmanda çıkacak. Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı-lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek korkulu rüya görmemeye çalışacak. Cumartesi günü düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspor 'a konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak. Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanaspor'la sonra şampiyonluk yarışındaki Bursaspor'la kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Bu hafta karşılaşacakları Boluspor'un son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Spor
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Spor
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Spor
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Spor
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Spor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Spor
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Brezilya’da virüse karşı alınan tedbirleri ’histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti Spor
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Loading