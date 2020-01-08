Altınordu'yu uçuracak sponsorluk

FUTBOLDA alt yaş gruplarında uluslararası turnuvalara en çok katılım gösteren Türk kulüplerinden biri olan Altınordu'ya havayolu firması Corendon Airlines, "Geleceğe Uçuş Sponsoru" oldu. Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer açıklamalarda bulundu. Törene Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı.

Altyapılarından yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Avrupa'da forma giydiğini hatırlatan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende, "Bundan sonra da Avrupa'ya mental olarak daha hazır bireyler, futbolcu göndereceğiz. Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya ve İtalya'da olmak üzere yılda 25 turnuvaya katılıyoruz. Corendon'un desteğiyle 50 tane turnuvaya katılabileceğiz. Çocuklar yurt dışında oynadıkları her maçta, burada oynadıkları 5 maça bedel bir gelişim kaydediyorlar" dedi.

İzmir doğumlu olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer ise "Yurt dışında tanınan, farklı spor branşlarına destek veren, sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir Türk turizm firmasıyız. Türkiye'de de tanınmak için en uygun kulübün Altınordu olduğunu düşündük. Sansasyon yaratmak istemiyoruz, bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olmak istiyoruz. Altınordu'nun tesisleri, felsefesi ve yapılanması beni çok etkiledi" diye konuştu.

U12 İZMİR CUP HEYECANI

Altınordu'nun bu yıl Nisan ayında 7'nci kez düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'a katılacak 24 yabancı kulüpten 12'sinin uçuş maliyetlerini sponsor Corendon Airlines'ın karşılayacağı açıklandı. Yabancı takımların konaklama masraflarını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstleneceği bildirildi.

ANIL KOÇ KONYASPOR'A YAKIN

TFF 1'inci Lig'de Altınordu'da ilk yarıda attığı 5 golle takımın en skorer oyuncusu olan Anıl Koç'un Antalya kampına katılmadığı öğrenildi. Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu gurbetçi futbolcunun Konyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon Altınordu'ya transfer olan Anıl'ın kulübüyle ilk yarıda uzattığı sözleşmesinde, "500 bin TL'ye serbest kalır" maddesi yer alıyor. Altınordu'nun Anıl'ın transferine karşı Konya ekibinden sol bek Ali Yaşar'ı kadrosuna katması bekleniyor. Kırmızı-lacivertli yönetim, Ali ile prensip anlaşmasına vardı. Transferde iş karşılıklı imzalara kaldı. Kırmızı-lacivertli ekip, Antalya kampında yine Konyaspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.